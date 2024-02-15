«الداخلية» تطلق المرحلة 25 من «كلنا واحد».. تخفيضات تصل لـ40%

أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة 25 من مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارا من يوم 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وجرى عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة، وذلك بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وفي نفس الصدد، قال أحمد عيد، مدير عام المحلاوي ستورز، إننا نشارك وزارة الداخلية في مبادرة مميزة للغاية، تضم كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 20% و30% و40% لبعض السلع، مشيرا إلى توافر السلع بصورة كبيرة وبجودة عالية وسعر مميز خلال تلك الفترة.