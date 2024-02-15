كيف علّق ترامب على تأييد بوتين لاستمرار بايدن في البيت الأبيض؟

مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يفضل التعامل بشكل مستمر مع رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، إذ يعد شخصا يمكن التنبؤ بتصرفاته الحكيمة، واصفًا إياه بأنه «سياسي من المدرسة القديمة».

تصريحات «بوتين» عن الرئيس الأمريكي بايدن

جاء ذلك خلال مقابلة لـ«بوتين» مع الصحفي التابع لـ«الكرملين» بافيل زاروبين، بعد أن وجه إليه سؤالا بشأن أفضل زعيم للولايات المتحدة، إذ ذكر الرئيس الروسي أن «موسكو» مستعدة للتعامل مع أي رئيس لأمريكا، طالما كانت لديه القدرة على كسب ثقة شعبه.

وتابع حديثه عن «بايدن»، بالإشارة إلى أنه يرغب في أن يتولى فترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة، إضافة إلى أن إدارة حكومته ستكون مناسبة بشكل أكبر لروسيا مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب ما ذكره موقع «سي إن إن».

تعليق «ترامب» على تصريحات «بوتين» بشأن رئاسة بايدن

تصريحات «بوتين»، أثارت غضب «ترامب»، إذ قال إن إشادة الرئيس الروسي بـ«بايدن»، محض مجاملة ولا تحمل أي صلة بالواقع، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.