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البيت الأبيض: بايدن لا يتفق مع نتنياهو في تنفيذ عمليات برفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
05:44 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض

جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن عمليات رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أوضح أن بايدن أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، واصفا إياها بأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح. 

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