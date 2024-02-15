الأرصاد: تحسن حالة الطقس بدءا من يوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ البارحة، مؤكدةً أن الهيئة حذرت من ذلك منذ الأربعاء الماضي حتى غد الجمعة.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على فضائية «ON»: «من المؤكد وجود أمطار تتفاوت شدتها بين الغزيرة والرعدية، والتي من المتوقع استمرارها، غدًا الجمعة، على أغلب المحافظات لكنها ستكون أقل من اليوم».

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح، موضحة أنه مع السبت المقبل سيبدأ التحسن في الحالة الجوي، حيث ستبدأ سرعة الرياح في الانخفاض.

واستكملت: «نحن ما زلنا في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة التي شهدته مصر خلال الأيام الماضية ليس طبيعيًا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمقدار من 5:4 درجات، وهذا معدل غير طبيعي لأن شهر فبراير هو ذروة الشتاء».