الأرصاد تحذر أصحاب 7 محافظات من أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد

اضطراب في الأحوال الجوية شهدته جميع الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، بسقوط أمطار غزيرة ورعدية، وتستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 7 محافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط»، ويكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على 13 محافظة وهي: «القليوبية، الجيزة، القاهرة، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، الشرقية، الغربية».

أماكن السيول اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

موعد تحسن حالة الطقس

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار سوء الأحوال الجوية على مدار اليوم الخميس وحتى غدا الجمعة الموافق 16 فبراير، على أنَّ تبدأ حالة الطقس في التحسن والاستقرار مرة أخرى بدءا من يوم السبت المقبل، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف.