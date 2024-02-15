تحذير الأرصاد من سقوط أمطار على القاهرة.. بسبب التقلبات الجوية 

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد تستمر حتى غدٍ الجمعة، وعلى إثرها تشهد القاهرة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، ووفقا لتحذير الأرصاد فإن حالة الطقس تشهد سقوط أمطار على القاهرة.

تحذير الأرصاد من استمرار سقوط أمطار على القاهرة

وخلال الساعات القلية الماضية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتجدد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى استمرار الغطاء السحابي الكثيف من السحب الرعدية الممطرة على «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وشمال الدقهلية وبورسعيد ودمياط ورفح»، كما تشير آخر صور الأقمار إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج العقبة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد، تتعرض لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

بينما تشهد 7 محافظات وهي: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد» سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وتكون مصحوبة بحبات البرد.

تحذير الأرصاد من الرياح والشبورة

وشمل تحذير الأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة غدا والتي من أبرزها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلاً عن انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

أما عن حالة الطقس غدا فإنه خلال ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة على القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون باردا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على جنوب الصعيد ودافئ على جنوب سيناء، ويكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 9 درجات مئوية.

- حنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.