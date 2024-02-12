سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12-2-2024 في بداية التعاملات اليومية، إذ سجل في البنك المركزي 100.56 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12-2-2024، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة على مواقع البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 100.21 جنيه للبيع، و99.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم 100.51 جنيه للبيع، و97.30 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصرإلى 100.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 99.90 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي مسجلا 100.54 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.