سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك المصرية

استقرار كبير شهده سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-2-2024، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.43 جنيه للبيع، و100.08 جنيه للشراء، بحسب المواقع الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم، بمختلف البنوك المصرية، وفق أخر تحديثات معلنة من قبل البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 100.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 100.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 100.19 جنيه للبيع، بينما بلغ 99.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي الجمعة في بنك مصر نحو 100.19 جنيها للبيع، فيما بلغ سعره للشراء 99.89 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 100.51 جنيه للبيع، فيما سجل سعر 97.30 جنيه للشراء.