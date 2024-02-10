سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في البنك الأهلي المصري 100.19 جنيه للبيع، و99.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، عبر السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.19 جنيه للبيع، و99.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك القاهرة للبيع 100.51 جنيه، وللشراء 99.95 جنيه.

ووصل سعر الدينار اليوم السبت في بنك إسكندرية إلى 100.52 للبيع و96.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم السبت 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 12.20 ريال.