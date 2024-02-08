سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية.. تراجع 20 جنيها

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-2-2024 في السوق الموازية، بقيمة 20 جنيهًا خلال التعاملات المسائية، إذ سجل نحو 200 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات، أمس، نحو 220 جنيهًا في السوق السوداء، ويشهد سعر الصرف في السوق الموازية حالة من الهدوء التام وقلة الطلب.

سبب تراجع الدينار الكويتي

وتوقع خبراء الاقتصاد بمزيد من تراجع الدينار الكويتي وباقي العملات في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة، وأن الأسعار بدأت تعود إلى الطبيعي لأن سعر الدينار الكويتي وباقي العملات في السوق السوداء مبالغ فيها بشكل كبيرة بجانب زيادة الطلب على الشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8-2-2024 بالبنوك، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024، في البنك الأهلي المصرية 99.37 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-2-2024، في البنك المركزي المصري 100.120 جنيه للشراء، 100.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الأخمبس 8-2-2024، في بنك مصر 100.05 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8-2-2024 ببنك القاهرة، 100.015 جنيه للشراء، 100.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للبيع، و100.68 جنيه للشراء.