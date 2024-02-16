مواعيد قطارات «المنصورة - القاهرة» والعكس في شهر رمضان

كشفت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى المنصورة على مدار شهر رمضان، ويمكن للمواطنين الحجز من خلال رابط الهيئة الخاص بحجز التذاكر.

مواعيد القطارات من المنصورة إلى القاهرة بشهر رمضان

وأشارت هيئة السكك الحديدية أنه جرى تحديد مواعيد قطارات خط السكك الحديدية من مدينة المنصورة إلى القاهرة كالآتي:

- قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة - القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة - القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط - القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة - القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة - القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.

مواعيد قطارات القاهرة إلى المنصورة

- قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 13.20 ظهرا.

- قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 14.10 ظهرا.

- قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 15.10 مساء.

- قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة، قيام الساعة 16.35 مساء.

وأشارت هيئة السكك أنه يجري الحجز في التذاكر من خلال هذا الرابط من هنا بكل سهولة.