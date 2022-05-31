المترو: تأخير موعد القطارات لمدة ساعة بالخط الثالث

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، أنه بالتنسيق مع شركة «آر.ايه.تي.بي» ديف للنقل كايرو والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلى منصور، أنه سيتم مساء يوم الثلاثاء، تعديل مواعيد قيام أول قطار صباحا وآخر قطار مساء في المنطقة من محطة العتبة حتى محطة العباسية فقط.

أعمال الاختبارات الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرا للبدء في أعمال الاختبارات الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث «جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، الأمر الذي يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث فقط بتأخير قيام القطارات لمدة ساعة واحدة فقط على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية في تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا.

تعديل توقيت آخر قطار

وأشارت إلى قيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية في تمام الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الثانية عشر منتصف الليل حتى افتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة عدلي منصور حتى محطة العباسية في الاتجاهين بنفس مواعيد التشغيل الحالية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

وناشد متحدث المترو أحمد عبدالهادي بكير، الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، والصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg؛ لتلقي كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.