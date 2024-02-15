«الشباب» تختتم فعاليات المرحلة الرابعة للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات «ريحانة»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار «ريحانة»، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

تمكين وزيادة وعي الفتيات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته، أهمية البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات بعنوان «ريحانة» تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس، ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأشار، إلى أهمية وجود برامج تؤهل الشباب وإشراكهم في التعرف علي ثقافات المجتمع المختلفة المتمثل في محافظات الجمهورية، ومنها برنامج ريحانة واندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قري ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونرى فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية.

صقل مهارات الفتيات

وأوضح أن فكرة برنامج "ريحانة" تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهم من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

ونوه بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة والفتيات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، فالمرأة ليست نصف المجتمع.. هي كل المجتمع.

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما أعرب عن سعادته بانطلاق البرنامج في مرحلته الرابعة، مضيفا أن ريحانة اسم ورمز معنوي للفتاة المصرية.

كما شهد ختام البرنامج تنفيذ لقاء حواري بين الفتيات المشاركات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تناولوا فيه الهدف من البرنامج وكيفية صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، من خلال توعية الفتيات بكل حقوقهن.

كما التقت المشاركات مع عدد من الأساتذة المتخصصين على مدار أيام الملتقى في ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة بعض الموضوعات ومنها «أهمية ريادة الأعمال والتعرف على كافة حقوقهن، وحضور عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية، ومؤسسة مصر الخير، والحقوق القانونية للفتيات والتدريب على أساليب الإتيكيت، هيئة انقاذ الطفولة»، كما قامت المشاركات بعدة أنشطة رياضية وترويحية على هامش الملتقي بالملاعب، بتنظيم من متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر.

يذكر أن شارك في البرنامج 200 فتاة من 27 محافظة في المرحلة العمرية من 13 : 18 سنة، والذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري.