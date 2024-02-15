«الشباب والرياضة» تعلن عن ملتقى توظيفي لكبرى الشركات.. إليك الموعد والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن ملتقى توظيف نادي 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، والمقرر انعقاده يوم السبت 17 فبراير من الساعة 10 صباحا حتى الـ3 مساء، وهدفه توفير فرص عمل للشباب في شركات متنوعة من القطاع الخاص والعام ومجالات أخرى، وتكون الوظائف المتاحة في الملتقى التوظيفي متنوعة من حيث المتطلبات والمجالات وتناسب جميع المؤهلات الدراسية.

ويعد هذا ضمن جهود وزارة الشباب و الرياضة لاستغلال مهارات الشباب المصري وإتاحة الفرص أمامهم بمختلف المجالات، وفي السطور التالية نعرض الوظائف المطلوبة في الملتقى التوظيفي يوم 17 فبراير 2024 وكيفية التقديم على الوظيفة:

وظائف شركة ملابس رياضية و أحذية

ـ مديرين فروع.

ـ مدخل بيانات.

ـ بائعين.

ـ فنيين ملابس يعملون على الماكينات المختلفة سنجر أوفر جوكر.

وظائف شركة طبية خاصة بالأدوية

ـ صيادلة.

ـ أخصائي تسويق.

ـ مراجع مالي.

ـ مندوبين مبيعات أرضي.

ـ مندوبين مبيعات من التليفون.

ـ سائقين الدراجات النارية.

ـ عمال مخازن.

وظائف شركة تسويق عبر الهاتف

ـ مسؤول تسويق.

ـ مصمم واجهات.

ـ مبرمجين.

ـ حسابات.

ـ مبيعات.

وظائف شركة مختصة بالأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم

ـ مساعد مدير فرع.

ـ مشرف.

ـ استيوارد.

وظائف شركة تكييف و تبريد

ـ مشرفين مواقع.

ـ عماله موقع.

ـ مساعد فني.

ـ فنيين تكييف مركزي.

وظائف شركة إنتاج مستلزمات الفنادق و مستحضرات التجميل و الأدوية

ـ موظف موارد بشرية.

ـ مهندسين جودة.

ـ سكرتيرة.

ـ عمال إنتاج.

ـ أمن.

ـ عمال خدمات.

ـ فنيين طباعة.

ـ فنيين بلاستك

وللتقديم في الملتقى التوظيفي الخاص بوزارة الشباب والرياضة من خلال إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم من هنــــا وهي كالآتي:

ـ الاسم الرباعي.

ـ الرقم القومي.

ـ رقم التليفون.

ـ السن.

ـ النوع ذكر أو أنثى.

ـ المحافظة التابع لها.

ـ المنطقة السكنية.

ـ الخبرات السابقة إن وجد.

وللتقديم على الوظائف المطلوبة يمكن ملء الاستمارة ثم التوجه إلى لنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم السبت 17 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة مساء.