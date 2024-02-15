عبد الفتاح جابر مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، القرار رقم 30 لسنة 2024 بتكليف عبد الفتاح محمد جابر، بالعمل مديراً لمديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، خلفاً للمحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل الوزارة الأسبق لبلوغه السن القانونية للمعاش.

تعيين عادل بيومي الهابط وكيلاً للمديرية

كما أصدر الوزير، أيضاً القرار رقم 31 لسنة 2024 بتكليف عادل بيومي الهابط، بالعمل وكيلاً للمديرية، خلفاً لعبد الفتاح محمد جابر، الذي تولى العمل مديراً للمديرية في القرار السابق.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ

وتدرج عبد الفتاح محمد جابر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في المناصب الإدارية حيث شغل منصب كبير مفتشي التموين، ومديراً للرقابة التموينية، كما تولى منصب وكيل المديرية لمدة عامين ونصف.

أما عادل بيومي الهابط، وكيل المديرية، فقد عمل مفتشاً للتموين بالمديرية، ومديراً لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومساعداً لمدير المديرية لمدة 3 أعوام، ليتولى بعد ذلك منصب وكيل المديرية، كما أنّه حصل مؤخراً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.