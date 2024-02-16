قبل حلول شهر رمضان.. أسعار البهارات والتوابل بالمنوفية

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وتعد وجبات الإفطار من الأشياء التي يستعد لها المواطنون خلال الشهر المبارك بالأكلات والعزومات المختلفة لاستقبال الأهل والأصدقاء، لذا يبحثون عن أسعار البهارات والتوابل باعتبارها من الأشياء التي لا غنى عنها في طهي الطعام.

استقرار أسعار البهارات والتوابل

قال محمد القطان صاحب عطارة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إن أسعار البهارات والتوابل في المحافظة تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الإقبال على شراء البهارات يتزايد كلما اقترب شهر رمضان المبارك.

الرقابة على العطارة

وقال أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين المنوفية، إن هناك رقابة شديدة على أسعار التوابل والبهارات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أهمية التوابل للمواطنين، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك، لذلك هناك متابعة مستمرة على الأسعار والعمل على توفير العطارة والبهارات.

أسعار البهارات والتوابل

وجاءت أسعار التوابل والبهارات كالتالي:

الفلفل الأسمر: يتراوح سعرها بين 320 و350 جنيها

الكمون: يتراوح سعرها بين 280 و300 جنيه

البهارات مشكلة: يتراوح سعرها بين 250 و280 جنيها

البهارات عادية: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

بهارات كسبرة: يتراوح سعرها بين 100 و120 جنيها

بهارات شطة: يتراوح سعرها بين 110 و140 جنيها

بهارات الحواشي: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

بهارات الكفتة: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

بهارات محشي: يتراوح سعرها بين 170 و190 جنيه

بهارات فراخ: يتراوح سعرها بين 170 و190 جنيها

بهارات لحمة: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

بهارات سمك: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

بهارات توم: يتراوح سعرها بين 190 و210 جنيهات

بهارات بصل: يتراوح سعرها بين 190 و210 جنيهات

بهارات بطاطس: يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه

الزعتر: يتراوح سعره بين 220 و240 جنيها.