«مليحة» دياب الدمار لا يمنع الحب

تلال من الدمار والخراب تسيطر على المشهد، تقف طفلة صغيرة بيدها دميتها وسط كتل الحجارة المتراكمة وأكوام التراب الذى تفوح من بين ذراته روائح دماء الشهداء والأبرياء، الذين اغتالتهم يد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم منذ أكتوبر الماضى، تفاصيل كثيرة وموجعة أبرزها «بوستر» مسلسل «مليحة»، الذى كشفت عنه الشركة المنتجة (DS+)، وتداوله متابعو الـ«سوشيال ميديا» على نطاق واسع.

حالة من الاحتفاء بين المتابعين، لوجود مسلسل «مليحة» على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، باعتباره عملاً درامياً داعماً للقضية الفلسطينية، ومسانداً للشعب الفلسطينى الأعزل فى ظل أزمته الطاحنة، خصوصاً أن «المتحدة» حريصة طيلة الوقت على تقديم رسالة حب واعتزاز ومساندة للقضية الفلسطينية.

كشف وفضح مخططات وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلى، الذى يسعى بضراوة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية برمتها، هو ما تتصدى له الدولة المصرية التى تساند وتدعم الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه كاملة دون انتقاص، وهو أيضاً ما تحرص عليه الشركة المتحدة، عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية وقنواتها.

«مليحة» فتاة فلسطينية تركت موطنها وهى طفلة بصحبة أجدادها فى بداية الألفية الجديدة، وذهبوا للعيش فى ليبيا، فى ظل تدمير الكيان الصهيونى الغاشم لمنزلهم، والاعتداء على كل مظاهر الحياة الآدمية وسلب حقوق الفلسطينيين، وخلال أحداث المسلسل تتعرف «مليحة» على ضابط على الحدود المصرية الليبية يدعى أدهم، وذلك أثناء رحلة عودتها إلى قطاع غزة، التى تشهد مزيداً من المفاجآت، بسبب عدم وجود أوراقها الثبوتية بعد وفاة والدها.

وسط لحظات الرعب والخوف من المجهول يولد الحب من خلال مشاعر طيبة تجمع بين «مليحة وأدهم»، ولكن هل يستطيع الحب الصمود فى وجه المخاطر، فى ظل تمسك «مليحة» وأسرتها بالعودة إلى فلسطين، ومع استمرار الأحداث سيعرف المشاهد إذا كان مكتوباً للشابة الفلسطينية العودة مرة أخرى لوطنها الأم، أم ستبقى فى مصر؟

من جانبها قالت مؤلفة العمل رشا الجزار، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن دور الضابط الذى يقوم به الفنان دياب، سيكون مختلفاً تماماً عن كل ما تم تقديمه من أدوار الضباط من قبل بالدراما، حيث يجسد «أدهم» الدور المصرى وما يقدمه تجاه القضية الفلسطينية: «خلال رحلة الأحداث نرى كيف يكون لأدهم دور مهم فى رحلة الفتاة مليحة وعائلتها، والصعوبات والظروف التى تحيط بهما».

تدور أحداث المسلسل فى إطار 15 حلقة، وتجسد شخصية «مليحة» الفتاة الفلسطينية سيرين خاس، ويقوم الفنان دياب بشخصية الضابط المصرى، فيما تجسد والدته الفنانة ميرفت أمين، ويقوم الدكتور أشرف زكى بشخصية الخال. ويشارك فى بطولة مسلسل مليحة عدد من النجوم، أبرزهم ماجدة زكى، أمير المصرى، حنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة (DS+).