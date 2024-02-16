لتجنب الحوادث والإصابة بنزلات البرد.. نصائح مهمة قبل الخروج من المنزل

شهدت عدة محافظات خلال اليوميين الماضيين سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تستمر اليوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح، وسقوط الأمطار المتوسطة والشديدة، وقد يتساءل الجميع عن الاستعدادات الجيدة والصحيحة التي تقيهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات حال الخروج من المنزل.

أمور عليك فعلها عند الخروج من المنزل عند سقوط الأمطار

وخلال السطور التالية نستعرض بعض النصائح التي تساعد في الخروج من المنزل حال سقوط الأمطار وكيفية تقليل فرص الإصابات من الحوادث من خلال بعض الإرشادات، بحسب ما جاء في الإدارة العامة للمرور، كالتالي:

- يجب تجنب القيادة في هذه الأجواء، أو حتي قيادة السيارة حال الضرورة القصوي، لأن عند سقوط الامطار تزداد مخاطر الحوادث بسبب تشوش الرؤية.

- حال تساقط الأمطار وشدة الرياح خلال هذهه الفترة، يفضل البقاء داخل السياراة حال واجهتك أمطار كثيرة وذلك للحفاظ على السلامة.

نصائح تساعدك عند الخروج من المنزل حال سقوط الأمطار

- كما يجب الحرص على الابتعاد عن أي مبان متهالكة وقديمة، لأن سقوط الأمطار وشددها يمكن أن تؤدي إلى تساقطها أو أجزاء منها.

وحتي لا يتعرض أحد للصعق الكهربائي خلال سقوط الأمطار، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر نصائح أبرزها الحذر الشديد من لمس أعمدة الإنارة خلال المطر، لأنها قد تسبب الصعق الكهربائي.

ولتجنب الإصابة بنزلات البرد أو الفيروسات المعدية التي تنتشر في هذا الوقت، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، لـ«الوطن»، يجب تناول كميات من كافية الخضروات والفاكهه لأنها تحتوي على فيتامين c، وتناول وجبة الإفطار وتكون ملئية بالعناصر المغذية، وشرب لبن بالعسل أو كوب عصير يحتوي على فيتامين سي، والحرص على تناول كوب ماء فاتر قبل الخروج من المنزل، وعلى الغفل عن إرتداء الكمامات للحفاظ على الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، من الأتربة والهواء البارد.