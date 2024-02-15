«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متى يتحسن الطقس؟

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة التقلبات الجوية بدأت بالأمس من خلال سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة من الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية بسبب التأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط.

موجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار

وأضافت «غانم» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»: «اليوم سيكون هناك نشاط في سرعات الرياح المصاحبة بانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطارغزيرة ورعدية، مع حبات البرد «الثلوج» على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، منها الإسكندرية ومطروح دمياط وبورسعيد».

أمطار متوسطة الشدة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك سقوط لأمطار متوسطة الشدة ورعدية في القاهرة الكبري وشمال سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، وستصل إلى حد السيول على جنوب سناء وخليج العقبة وخليج السويس وشمال البحر الأحمر.

ولفتت إلى استمرار التقلبات الجوية مع سقوط الأمطار، على أن يبدأ التحسن التدريجي في الحالة الجوية السبت مع الاستقرار في درجات الحرارة، واعتدال سرعات الرياح على أغلب المحافظات.