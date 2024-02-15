ذروة الحالة الجوية.. الأقمار الصناعية تكشف 9 محافظات يتجدد بها سقوط الأمطار

تقلبات جوية تسيطر على حالة الطقس، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تجدد سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت آخر صورة للأقمار الصناعية ذروة الحالة الجوية واستمرار الغطاء السحابي الكثيف من السحب الرعدية الممطرة على «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وشمال الدقهلية وبورسعيد ودمياط ورفح وغزة»، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج العقبة.

سقوط أمطار غزيرة على السواحل الغربية

وفي وقت سابق أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه ما زالت السحب الرعدية تتدفق على معظم المناطق الشمالية ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الغربية، وتكون متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها تصل إلى شمال الصعيد، وتكون الأجواء باردة على كل الأنحاء ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، لافتا إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 16 درجة.

موعد تحسن حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية حتى الجمعة الموافق 16 فبراير، على أنَّ تبدأ حالة الطقس في التحسن والاستقرار مرة أخرى بدءا من يوم السبت المقبل، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف، وتقل كميات الأمطار تدريجيا.