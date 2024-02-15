أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة ويصاحبها حبات البرد في 7 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، والظواهر الجوية المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار غدًا، حيث تتعرض أغلب محافظات الجمهورية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة نتيجة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا متوقعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، وتكون مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات وهي: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد».

وأضافت الأرصاد أنه من بين أماكن سقوط الأمطار غدا، جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهذه الأقاليم معرضة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من بين الظواهر الجوية المصاحبة للأمطار غدا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا فإنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون باردا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على جنوب الصعيد ودافئ على جنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.