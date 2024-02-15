تجدد سقوط الأمطار على الإسكندرية في ليلة ذروة نوة الشمس الصغرى (صور) 

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية الغزيرة، منذ قليل خلال ذروة نوة الشمس الصغرى الحالية بالتحديد في نطاق شرق والمنتزه وهي المرة الثانية لسقوط الأمطار خلال اليوم التي بدأت نهارا وتجددت مرة أخرى مع تلك الليلة، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس الأول وذلك تحسبا لسقوط أمطار غزيرة خلال تلك النوة.

التعامل مع أمطار الإسكندرية

بحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارات الصرف منتشرة في كافة المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر منذ الفجر في ذروة نوة الشمس الصغرى، حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية تتجدد ما بين الحين والآخر في كل أنحاء الإسكندرية.

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث جرى انتشار السيارات والبدلات اعتبارا من أمس الأول مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.