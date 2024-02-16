مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: انتهينا من العمل على الجلسات التحضيرية

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل شفاف وصاحب مواقف ثابتة، وبعض المشككين قالوا إن الحوار الوطني كان من أجل مرحلة الانتخابات فقط، لكن الهدف كان أكبر وأسمى من ذلك.

مستقبل مصر هو الأساس

وأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»: «أننا أمام آلية ديموقراطية شعبية حقيقية.. والرئيس لما دعا للمرحلة التانية للحوار فور فوزه في الانتخابات.. لأن الانتخابات مرحلة مؤقتة لكن مستقبل مصر هو الأساس».

المرحلة المقبلة من الحوار ستركز على الاقتصاد

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن تركز المرحلة المقبلة من الحوار الوطني على الاقتصاد بشكل أكبر، والجميع سعداء جدًا بهذه الدعوة، موضحًا أن هناك الكثير من الشباب يعملون في الحوار الوطني، ومنذ أن دعا الرئيس له بدأ أمناء الحوار في العمل والتوجيهات، وتم العمل على الجلسات التحضيرية، إضافة إلى تصنيف وترتيب المقترحات وما إلى ذلك من أعمال.