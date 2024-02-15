رئيس «الغد» يوجه بالانتهاء من تجهيز رؤية الحزب لطرحها بجلسات الحوار الوطني

عقد حزب الغد جلسة خاصة لقياداته، أكد فيها المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، أن الغد يؤيد جميع الرؤى والإجراءات والخطوات الرئاسية والحكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ويدعهما.

أفكار اقتصادية محددة مدروسة

كما أكد «موسى»، أنه وضع شخصيا أفكارا اقتصادية محددة مدروسة ومكتوبة، للمساهمة في دعم الدولة، ومساندة الرئيس والحكومة في الأزمة الاقتصادية الحالية.

ورقة المقترحات المجمعة

وطالب موسى، جميع لجان الحزب، وممثلو الحزب بالتنسيقية، بضرورة الانتهاء من وضع الأفكار التي قد تخدم الدولة في هذه الظروف الصعبة، وسرعة إعداد ورقة المقترحات المجمعة باسم الحزب.

وحضر اللقاء، نواب رئيس الغد ومساعديه، ورؤساء لجان الحزب، وكبار ممثلي الحزب بالتنسيقية، وأمين الشباب المركزي، وأمينة المرأة المركزية.