لماذا يخاف نتنياهو من غضب سموتريش وبن غفير؟

قال ماك شرقاوي، الكاتب والباحث السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من مشاكله الداخلية ويضع نصب أعينه أنه لو أغضب بتسلإيل سموتريش وزير المالية أو إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، نتيجة لقراراته من الممكن أن ينسحب أيًا منهم من الحكومة، وهذا ما سيتسبب في سحب الثقة من الحكومة وخروجه من السلطة.

وأكد «شرقاوي»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يتعامل مع الموقف بمنتهى الحذر، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يرضي اليمين المتطرف لأقصى درجة في إسرائيل، وفي نفس الوقت لديه ضغوط كبيرة من أهالي الأسرى، وهو لا يهتم لأمر الأسرى أو بسلامتهم، لأن القصف الذي يقوم به أدى لقتل عدد من الأسرى.

وأوضح أن نتنياهو يبحث عن مصلحته الشخصية كما أكدت التصريحات الأمريكية، مؤكدًا أن مستشاري الرئيس الأمريكي بدأوا بنصحه بإنتقاده علنًا، لأنه بالتأكيد الإدارة السيئة لبايدن في إدارة الموقف بغزة تلقي بظلالها على العملية الانتخابية بأمريكا.

واستكمل: «هناك حالة سخط على سياسات أمريكا الخارجية خاصة في ملف غزة، حيث تصل نسبة الأمريكيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الفوري في القطاع إلى 75%».