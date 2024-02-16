اتصال جديد بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو.. إلى أين وصل الخلاف بينهما؟
كتب:
أحمد العانوسي
12:22 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
بايدن ونتنياهو
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت لمدة 40 دقيقة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن الاتصال بينهما ركز على مفاوضات المحتجزين والعملية العسكرية المحتملة برفح الفلسطينية.
وشهد الاتصال بينهما خلافًا حول الوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، كما اختلف «بايدن» أيضًا مع موقف «نتنياهو» بشأن تسهيل صفقة تبادل المحتجزين.
وحمّل الرئيس الأمريكي مسؤولية إدخال المنطقة في حالة من الفوضي نتيجة هجماته العسكرية على قطاع غزة وعدم اتخاذ أي تدابير بشأن حماية المدنيين.
يذكر أنه للمرة الثانية هذا الأسبوع، تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم التوترات التي حدثت بينهما خلال الفترة الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نشتها على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع أكسيوس الأمريكي.