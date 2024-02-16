اتصال جديد بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو.. إلى أين وصل الخلاف بينهما؟

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت لمدة 40 دقيقة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن الاتصال بينهما ركز على مفاوضات المحتجزين والعملية العسكرية المحتملة برفح الفلسطينية.

وشهد الاتصال بينهما خلافًا حول الوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، كما اختلف «بايدن» أيضًا مع موقف «نتنياهو» بشأن تسهيل صفقة تبادل المحتجزين.

وحمّل الرئيس الأمريكي مسؤولية إدخال المنطقة في حالة من الفوضي نتيجة هجماته العسكرية على قطاع غزة وعدم اتخاذ أي تدابير بشأن حماية المدنيين.

يذكر أنه للمرة الثانية هذا الأسبوع، تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم التوترات التي حدثت بينهما خلال الفترة الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نشتها على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع أكسيوس الأمريكي.