صحة غزة: استمرار العدوان الإسرائيلي يمثل خطرا على المستويين الصحي والإنساني

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل خطورة على المستويين الصحي والإنساني، موضحًا أن الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، على تدمير المنظومة الصحية، بسبب منع وصول المساعدات إليها في ظل احتياجها للمساعدات.

وأكد «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الإحتلال منع وصول الوقود إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تدمير 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى و53 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة الصحية، وقتل 340 من الكوادر الطبية على رأسها كوادر متخصصة تشكل العصب الرئيسي في المنظومة الصحية، واعتقال 99 منهم مديرين المستشفيات بقطاع غزة.

وأشار إلى الاستهداف المباشر والمركز لسيارات الإسعاف مما وصل عدد السيارات المدمرة إلى 126 سيارة، وتم إخراجها من الخدمة بشكل مباشر، مضيفًا: « اليوم يقوم الاحتلال بتنفيذ السيناريو الذي قام به بشمال قطاع غزة في مجمع ناصر الطبي، وهو التدمير والتهجير والتحويل إلى ثكنات عسكرية».