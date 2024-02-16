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حلا شيحة تروج لمسلسل إمبراطورية ميم بمسابقة للجمهور

كتب:

ياسمين محمود
01:28 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
حلا شيحة

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها من مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024.

وعلقت حلا شيحة على البوستر بسؤال للجمهور عن تخمين اسم شخصيتها قائلة: «اسمي بيبدأ بحرف الـ(م)، يا تري هو إيه؟» وطرحت 3 أسماء للتصويت وهي: «مي، مريم، مروة»، ليتفاعل معها الجمهور في التصويت مجمعين بشكل كبير على اسم مريم.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى ونور النبوي وهاجر السراج، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم ياسمين محمود