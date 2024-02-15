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حلا شيحة تروج لمسلسلها الجديد «إمبراطورية ميم» قبل عرضه في رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:09 م | الخميس 15 فبراير 2024
حلا شيحة

حلا شيحة

حرصت الفنانة حلا شيحة، على الترويج لمسلسلها الجديد «إمبراطورية ميم»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024، على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حلا شيحة تروج لمسلسل إمبراطورية م

ونشرت حلا شيحة، بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «اسمي بيبدأ بحرف ال م، يا ترى هو إيه؟، إمبراطورية م - رمضان ٢٠٢٤».

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ونور النبوي وهاجر السراج، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم أحمد عبد الرحمن