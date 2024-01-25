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حلا شيحة تنشر كواليس فيلم «السلم والثعبان».. والجمهور: أحلى ذكريات

كتب:

أميرة عزالدين
12:47 م | الخميس 25 يناير 2024
حلا شيحة

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة من كواليس فيلم «السلم والثعبان»، والذي تعاونت خلاله مع الفنان هاني سلامة، وتولي إخراجه المخرج طارق العريان، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع فيلم السلم والثعبان

وعلقت حلا على الصورة قائلة: «السلم و الثعبان.. من كلاسيكيات السينما المصرية»، وتوالت التعليقات من الجمهور على المنشور، حيث أعرب عدد كبير منهم عن حبهم وتعلقهم بالفيلم لأنه كان عمل راقي، إلى جانب بعض التعليقات الأخري مثل: «بحبه جدا الفيلم ده بيفكرني بأيام جميلة.. أحلى فيلم في الحياة وأحلي ذكريات.. فيلمي المفضل.. عمري مابزهق من الفيلم».

مشاركة حلا شيحة في الموسم الرمضانى 2024

وتشارك الفنانة حلا شيحة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، والذي يجمعها مع الفنان خالد النبوي، إذ بدأت تصوير مشاهدها في العمل الأيام الماضية، ويشاركها في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد محمود عبدالعزيز، أحمد زاهر، هاجر السراج، نور النبوي وآخرين من إخراج عمرو سلامة.

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