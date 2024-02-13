حلا شيحة تصطحب ابنتها إلى لوكيشن مسلسل إمبراطورية ميم.. يعرض في رمضان 2024

حرصت الفنانة حلا شيحة على اصطحاب ابنتها الصغيرة، إلى لوكيشن تصوير مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحرصت حلا شيحة على توثيق لحظات وجود ابنتها داخل اللوكيشن، عن طريق تصويرها عدة فيديوهات، ونشرت بعضها عبر خاصية «استوري»، على «إنستجرام».

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، عن قصة الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.