حلا شيحة تبدأ تصوير مشاهدها في «إمبراطورية ميم»

بدأت الفنانة حلا شيحة، تصوير مشاهدها في مسلسل «إمبراطورية ميم»، والتي تعود من خلاله مرة أخرى للدراما التليفزيونية، حيث كان آخر أعمالها مع النجمة يسرا في الموسم الرمضاني 2020، من خلال مسلسل «خيانة عهد»، ولعبت وقتها شخصية فرح، وهي شخصية مُركبة استطاعت حلا أن تنجح في تقديمها.

ونشرت حلا صورة مع مُخرج مسلسل إمبراطورية ميم، المُخرج محمد سلامة، اليوم، وعلقت عليها: «بداية جديدة مع المُخرج الرائع محمد سلامة».

وتُشارك حلا شيحة بطولة المسلسل مع النجم خالد النبوي، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والذي تم تنفيذه من قبل في عمل سينمائي، بطولة النجمة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها فيه أحمد مظهر وسيف أبو النجا وهشام سليم وأخرجه حسين كمال.

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر مشاركته في الموسم الرمضاني 2024، يشارك في بطولته بجانب حلا شيحة وخالد النبوي الفنان الشاب نور النبوي ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد زاهر ونشوى مصطفى وليلى عز العرب وهاجر السراج.