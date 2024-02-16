موسم عمرة شعبان ينعش صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي كثافة عالية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت مبنى الصالة الموسمية للحج والعمرة ومبنى الركاب كثافة على الرحلات المغادرة إلى الأراضي الحجازية المقدسة، بسبب موسم عمرة شعبان، حيث أعدت الأجهزة المعنية كافة التسهيلات اللازمة للمعتمرين بجميع صالات السفر.

مطار القاهرة الدولي يُنهي من استعداداته لاستقبال المعتمرين

ومع وصول المعتمرين من مختلف محافظات الجمهورية إلى مباني مطار القاهرة الدولي لأداء عمرة شهر شعبان، أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الشاملة في المطار، وذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد مجدى إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أننا نعمل جاهدين لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر مباني مطار القاهرة، خاصة في ظل اقتراب شهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، راجين من الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات. تم تحسين كفاءة صالة الوصول 1 ومنطقة الترانزيت العلوي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة جميع الأعمال الكهربائية وتجديد الديكورات الخاصة بالأسقف المعلقة والحوائط، وكذلك تحديث جميع دورات المياه وأماكن الصلاة وارتداء ملابس الإحرام بالطراز الإسلامي في جميع المباني، وذلك تماشيًا مع حرص واهتمام الوزارة براحة الركاب، خاصة المعتمرين.

وأضاف تم تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية، خاصة شاشات عرض الرحلات، كما تم الإنتهاء من تطوير صالة الوصول 3 بمبنى الركاب رقم 1 خاصة أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية وكاميرات المراقبة والساعات المركزية، وتوفير ماكينات لتغليف حقائب الركاب، وتعزيز خدمة Wireless

الانتهاء من التوسعة الجزئية

وأعلن إسحاق عن الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة الجزئية في صالة السفر الدولية بمبنى الركاب رقم 1 بمساحة تصل إلى 570 متر مربع أمام ساحة انتظار السيارات، حيث أصبحت الآن مجهزة بجميع وسائل الراحة، بالإضافة إلى توسيع منطقة السفر الدولية والمطاعم في مبنى الركاب رقم 3 لتحولها إلى منطقة مطاعم واستراحات لخدمة ركاب الترانزيت.

وأعلن إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، الإنتهاء من تطوير جميع الإستراحات بمبانى الركاب وتم مراعاة توفير أماكن خاصة بالمدخنين ، وذلك من خلال تقسيم بعض الإستراحات لأماكن خاصة بالمدخنين ، واسترحات أخرى لغير المدخنين، وذلك فى إطار إهتمام الشركة، تقديم كافة وسائل الراحة والرفاهيه لرواد مطار القاهرة الدولي.

وأضاف، تم إنشاء إستراحات جديدة مزودة بخدمة الإنترنت المجاني (Wi Fi) وهذا بخلاف تنفيذ منطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب تجهيز فندق (CAC) بمبنى الركاب رقم 2 لتقديم خدمات مميزة من الراحة والهدوء للمسافرين والسائحين والركاب من رواد المطار.