تفاصيل إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في بني سويف.. خدمات مجانية

استعدت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، بعد غد الأحد، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري، على مرحلتين، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بشكل مجاني، في كافة قرى المحافظة.

إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في بني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن» إن المرحلة الأولى من الحملة تبدأ بعد غد الأحد 18 فبراير، وتستمر حتى الخميس 22 فبراير الجاري وتشمل إدارات: بني سويف، ببا الفشن، سمسطا، تليها المرحلة الثانية وتنطلق الأحد 25 فبراير 2024 وحتى نهاية الشهر. وتشمل إدارات: الواسطى، ناصر، أهناسيا.

خدمات مجانية لتنظيم الأسرة في بني سويف

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة تقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى أن الحملة تتضمن تنظيم ندوات توعية للسيدات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بشكل مجاني، في ظل تواجد أخصائي النساء، والفرق الطبية المدربة، في الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.

استعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

وأشار إلى استعداد المديرية، لإطلاق الحملة، سواء في المراكز الثابتة والتي تشمل المستشفيات العامة والمركزية ومراكز الأمومة والطفولة، أو في العيادات المتنقلة في المناطق النائية، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.