شهادة بعائد 30%.. مفاجأة سارة من بنك التنمية الصناعية

بشرى سارة كشف عنها بنك التنمية الصناعية عصر أمس، بالإعلان عن شهادة ادخار بعائد 30% سنويا، ليكون هو الأكبر للأشخاص الطبيعيين في التاريخ.

شراء شهادة 30%

وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الأدنى لهذه الشهادة بقيمة 250 ألف جنيه سنويًا ويمكن صرفها بداية من يوم حتى 300 يوم في نهاية المدة بذات القيمة وهي 30%، ويمكن كسرها وصرفها في أي يوم من أيام السنة بعائد مختلف.

وكشف البنك عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل شهادة الادخار الجديدة ذات العائد 30%، وتستعرضها الوطن في السطور التالية:

تفاصيل شهادة الادخار الجديدة

- تمنح الشهادة الجديدة سعر عائد تصاعدي، ويحسبه البنك يوميًا، ويصل في نهاية المدة إلى 30% من قيمة الشهادة.

- يبدأ بنك التنمية الصناعية في احتساب العائد على الشهادة من نفس يوم طلب العميل.

- يمنح البنك جميع العملاء ميزة أخرى وهي عدم وجود أي مصاريف على الشهادة.

- اشترط البنك عند شراء الشهادة لأول مرة أن يكون الحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه، ولكن يمكن زيادة القيمة بمضاعفات الألف جنيه، ولم يشترط حدا أقصى في ذلك.

- كما منح البنك مميزات أخرى لأصحاب الشهادات، وهي عدم وجود مصاريف أو غرامات في حال رغبة العميل كسرها.

- وإذا رغب العميل في الاسترداد المبكر المبكر للمنتج الادخاري SMART، يطبق عليه البنك نسبة العائد المعلنة للمدة المنقضية للمنتج.