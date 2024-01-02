قسط على 30 سنة.. تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، برامج التمويل العقاري ضمن مبادرة المركزي المصري، ومن بينها التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%، على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة.

تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وحسب جدول برامج التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية، لشهر يناير 2024، عن التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض 7 سنوات، والحد الأقصى لمدة القرض 30 عامًا.

وعن مميزات التمويل العقاري لمحدودي الدخل 3%، يكون دون مصاريف استعلام، والتأمين على الحياة مجانًا، وإمكانية فتح الحساب مجانًا، وتوفير التأمين على الوحدة ضد خطر الحريق، بالإضافة إلى أنه يكون بدون أي أعباء إضافية.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، سبق وقررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، في 21 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.