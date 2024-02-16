محمد ثروت: انتظروني في مسلسل سر إلهي

روج الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لدوره في المسلسل الرمصاني سر إلهي.

ونشر محمد ثروت البوستر معلقا: بسم الله، توكلنا على الله، انتظروني في مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، تأليف: أمين جمال، إخراج وتصوير: رؤوف عبد العزيز.

أحداث مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي ينتمي نوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وتجسد روجينا خلال الأحداث دور سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة، أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف ذكي.