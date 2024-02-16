علا رشدي: سعيدة بالتعاون مع نيللي كريم في مسلسل فراولة

اعربت الفنانة علا رشدي عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل فراولة، وذلك بعد نجاح تعاونهما في مسلسل «100 وش».

وقالت رشدي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سعيدة جدا للعمل مع نيللي كريم للمره الثانية في السباق الرمضاني بعد نجاح مسلسل 100وش، والذي حقق وقت عرضة جماهيرية كبيرة، وعندما عرض عليا دوري في مسلسل فراولة هذا العام لم أتردد لوجود نيللي كريم».

وأضافت «رشدي»: أقوم بدوري في المسلسل دون الدخول في أي تفاصيل جديدة جدا ومختلفة، ونقدم من خلال هذا العمل رسالة بطريقة ليت وأتوقع نجاحه بإذن الله.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرفتأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور احداث مسلسل في فراولة في 15حلقة حول ابنة حارس عقار تداعي فراولة بحي الزمالك بارعة في قرائة الفنجان وتعمل في شركة تتغير حياتها فجاة وتصبح هي صاحبه الشركة وتتوالي الاحداث بشكل كوميدي.