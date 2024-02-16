هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار غزيرة اليوم.. اعرف الأماكن

اضطراب في الأحوال الجوية شهدته كافة الأنحاء على مدار أمس الخميس، بسقوط أمطار غزيرة ورعدية وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، لتتابع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ويكون بترد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد دافء على جنوب سيناء، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من أماكن سقوط الأمطار الغزيرة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، وأوضحت أماكن سقوط الأمطار الغزيرة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09 درجات مئوية.