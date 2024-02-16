نصائح مهمة لطلاب المدارس لتجنب مخاطر الطقس السيئ.. «اعرف إزاي تحمي نفسك»

تغيرات جوية عديدة شهدتها كل الأنحاء، إذ كان يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة من الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط، ونتيجة ذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها خاصة طلاب المدارس.

نصائح لطلاب المدارس

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن»، روشتة طبية يجب على طلاب المدارس اتباعها خلال الأجواء الممطرة، التي منها تجنب اللعب أو الخوض في ماء المطر، وارتداء ملابس شتوية واقية من المطر والبرد وتغيير الملابس المبتلة عند العودة للمنزل مع الاستحمام وغسل الشعر جيدًا.

وذلك لأن بقاء الشخص مبتلا وباردًا لفترات طويلة، قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، وقلة المناعة، ما يزيد من خطر الإصابة بفيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا.

ونصح «بدران» أن يجب على الأشخاص تجنب الخروج من المنزل، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، خاصة مرضى الربو ومرضى حساسية الأنف وحساسية العين، لأن التزاحم خلال الطقس الممطر، يمنح الفيروسات التنفسية، فرصة أفضل لإصابة المزيد من الأشخاص، الذين هم على اتصال وثيق بآخرين.

خلال الطقس الممطر يفقد الأطفال الحرارة بمعدل أعلى من البالغين بسبب كبر المساحة السطحية للجلد، نسبيا مقارنة بكتلة الجسم، لهذا الأطفال أكثر عرضة من البالغين لفقدان الحرارة في الأيام الباردة، حيث يظهر فقدان الحرارة الشديد لدى الأطفال بشكل واضح خلال الأجواء الممطرة، لذلك من الأفضل تغطية الرأس للمساعدة في منع المطر من الوصول للشعر والوجه، مما يساعد على بقاء الشعر وجلد الوجه دافئًا وجافًا وذلك الشعر المبلل يزيد من الشعور بالبرد.

التحذير من شرب ماء المطر

حذر استشاري المناعة من شرب ماء المطر أو ماء اختلط بماء المطر، وذلك لأن مياه الأمطار من المكن أن تحمل البكتيريا والطفيليات والفيروسات والمواد الكيميائية الضارة، كما أن من الضرروي إحكام غلق النوافذ والأبواب وتغطية أجهزة التكييف ويجب تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية وتجنب التدخين الذى يقلل المناعة ويدمر الأهداب التنفسية المنوط بها حماية مجرى الهواء داخل الجهاز التنفسى، إذ يجب شرب الماء والسوائل وشاي الأعشاب الطبيعية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الطقس، إذ يبدأ التحسن التدريجي بداية من السبت المقبل، مع الاستقرار في درجات الحرارة، واعتدال سرعات الرياح على أغلب المحافظات.