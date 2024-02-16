تحذير مهم من الأرصاد الجوية للمواطنين بسبب الطقس اليوم.. ماذا سيحدث؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تستمر الأجواء الشتوية الممطرة خلال الساعات المقبلة على أغلب الأنحاء، فضلًا عن زيادة نشاط الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة خلال الصباح الباكر في عددٍ من المحافظات، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى على محافظات القاهرة الكبرى 18 درجة فقط.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار، وحالة الشبورة على الطرق، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم.

حالة الطقس اليوم

وتكشف «الأرصاد»، في بيان، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشرقية، بينما تسود أجواء باردة على السواحل الغربية، فيما تكون مائلة للدفء على أقاليم جنوب الصعيد، ودافئة على جنوب سيناء، تصبح شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أنّه تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء لتتراوح سرعتها بين 32 وحتى 36 كم/س، لتتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

الشبورة على الطرق السريعة اليوم

وتزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء، وخليج السويس، ومدن القناة، وخليج العقبة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم بالمحافظات، فإنّها تكون كالآتي:

- القاهرة الكبرى.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- شمال الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9

- جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وخليج السويس وخليج العقبة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الفيوم وبني سويف والمنيا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 6.

- سلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتضرب الأمطار اليوم نحو 18 محافظة وتكون متفاوتة الشدة بين خفيفة وغزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، إذ تكون كالآتي:

- سقوط أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على محافظات بورسعيد، ومطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية.

- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة في القاهرة الكبرى، وتشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بمحافظات جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وخليج السويس، وخليج العقبة.

- سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات في الأحوال الجوية ضمن حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد يوم السبت المقبل، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتستمر حتى الأحد 18 فبراير.

وفيما يخص توقعات الطقس الاثنين والثلاثاء والأربعاء فإنّه من المتوقع أن تكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا هي كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق.