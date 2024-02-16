ظهور نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الخامسة.. إليك الرابط

أعلنت محافظة القاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 على مستوى المحافظة، موضحة أن الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال الرقم القومي للطفل، ولا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، كما لا يوجد حاليا أي تعديل او تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.

رابط نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال

أشارت إلى أن نتيجة رياض الاطفال المرحلة الخامسة متاحة على الموقع الإلكتروني للمحافظة من هنا

شروط القبول برياض الأطفال

أوضحت محافظة القاهرة التعليمات والشروط حال القبول برياض الأطفال، ومنها سداد المصروفات في البريد أو المدرسة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة الخامسة وإلا سيجري رفض الطفل، ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر على أن تكون في محافظة القاهرة فقط، ولا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يُمنع دفع أي تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.