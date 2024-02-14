أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح معارض أهلا رمضان 2024 غدا، كي يستفيد المواطن من عروض التخفيضات التي تطرحها الشركات العارضة للمنتجات والسلع الغذائية.

سلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان 2024

واعلنت محافظة القاهرة، أنّ جميع السلع الغذائية والتموينية سيتم طرحها بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان» المقرر انطلاقها غدا وحتى حلول شهر رمضان المعظم.

طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان 2024

وكشف مصدر مسؤول في محافظة القاهرة، عن أنّه سيتم طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان، فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة في جميع منافذ معارض أهلا رمضان.

أماكن ومنافذ معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان المقرر افتتاحها بأحياء وميادين شوارع القاهرة 2024، كما يلي.

منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي بمصر القديمة.

منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بمصر القديمة.

منفذ أهلا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

منافذ منفذ أهلا رمضان في المعصرة والتبين.

شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

حي الموسكي في المنطقة الغربية.

منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي.

منفذ أهلا رمضان في ميدان العرب بالمعادي.

منفذ أهلا رمضان في ميدان الحرية بالمعادي.

منفذ أهلا رمضان في شارع 9 بالمقطم.