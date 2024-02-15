محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد بسبب حالة الطقس

يتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع آثار الأمطار في أحياء ومناطق القاهرة، مشيرا إلى أنّه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة؛ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

رؤساء الأحياء في الشوارع

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة موجودون في الشارع ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات في مطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة؛ للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وأكد رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، منوها بوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين في المحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.