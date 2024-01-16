«صناعة البرلمان» توصي بسرعة تطوير شركة النحاس في الإسكندرية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر بشأن تدهور الوضع في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وكيفية النهوض بها وتطويرها لتواكب التطور العالمي مما يسهم في النهوض بالصناعات المعدنية.

شركة النحاس بالإسكندرية

وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب استعراض النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر، موضوع طلبي الإحاطة، مؤكدين أن شركة النحاس بالإسكندرية من أعرق شركات التعدين التي تعمل في درفلة النحاس ومنتجاته، وأن الشركة تعرضت خلال الفترات الماضية لخسائر كبيرة كادت أن تؤدي إلى تصفيتها، إلا أن خلال الفترة القليلة الماضية حققت الشركة بعض النجاحات أدت إلى تحقيق أرباح.

وتسائلا، عن الخطة المستهدفة من قبل الشركة للتطوير وزيادة الأرباح والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المطالبة بقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى شركة النحاس بالإسكندرية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.

وبدوره أكد المهندس محمد السلاب، أهمية تلك الشركة، مشيرا إلى ضرورة تذليل كل المعوقات أمام الصناعة للنهوض بها وبناء التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

ومن جانبه عقب المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موضحًا أن شركة النحاس بالإسكندرية كانت تحقق خسائر خلال الفترات الماضية وكانت مديونياتها نحو 1.2 مليار جنيه، إلا أنها بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية العمل والتشغيل وتحقيق الأرباح وما زالت الشركة في طور التطوير، كما تم تشكيل لجنة لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالإسراع في تشكيل اللجنة المزمع إنشاؤها لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها خلال الفترة المقبلة مع بيان خطة تطوير الشركة وقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى الشركة بالإسكندرية للوقوف على أعمال التطوير بها.