رئيس جامعة بنها: «هاكاثون» فرصة لزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة

قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إنَّ جامعته تنظم هاكاثون الثالث للتطبيقات الناشئة لدعم ذوي الهمم، الذي يستهدف تجمع من المطورين والمبرمجين ومصممي الجرافيك والمحتوى لإنشاء تطبيقات جديدة تخدم ذوي الهمم في 3 محاور التعليم والرياضة والصحة.

وأضاف «الجيزاوي»، لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ عدد 20 جامعة شاركوا في «هاكاثون» الثالث، ما بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، ليصل نحو 30 فريقا للمرحلة النهائية للهاكاثون.

أعمال مبتكرة وواعدة

وتابع رئيس جامعة بنها: «قدم الطلاب خلال الـ هاكاثون، أعمالاً مبتكرة وواعدة وتقدم العديد من الخدمات لذوي الهمم، أبرزها تطبيقات الهاتف التي تساعد على التعلم وأخرى لمحو الأمية، كما تم ابتكار تطبيقات تكتشف التوحد المبكر لدى الأطفال لمساعدة الأسر المصرية، وتطبيقات لمساعدة ذوي الهمم على ممارسة الرياضة، وأخرى للترفية من ألعاب وغيره».

دعم الاستثمار المحلي والإقليمي

واستطرد: «الهدف من هذه التطبيقات أن تكون نماذج أولية والفرق المشاركة للطلاب عليهم تبني نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المعرفة الناتجة عن هذه التطبيقات وتحويلها لشركات ناشئة، ليكون لها دور في الاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».