تكريم فريق بنها الأهلية لفوزه بالمركز الثاني في هاكاثون تمكين ذوي الهمم

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة، فريق طلاب الجامعة لحصوله على المركز الثاني في هاكاثون التقنيات الناشئة لذوي الهمم بمشاركة 20 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة.

مسار الإتاحة والترفيه

حصل فريق جامعة بنها الأهلية على المركز الثاني في مسار الإتاحة والترفيه، ضمن فعاليات الهاكاثون بمشروع نظارة ذكية لمساعدة الشخص غير القادرين على الإبصار، وفكرته مستوحاة من كارتون الفأر الطباخ «روتاتيو»، وتم تنفيذها عن طريق تزويد النظارة بكاميرا وتوصيلها بوحدة تحكم مركزية تعمل على تحليل البيانات وإرسال الإشارات إلى 4 أساور مربوطة بالأربعة أطراف والتي تعطي بدورها اهتزازات تساعد الشخص على التوجيه للحركة في الاتجاه المناسب ليكون قادر على الاعتماد على نفسه.

توفير بيئة محفزة وداعمة للتميز

قدم مجلس الأمناء وأسرة الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين في الهاكاثون، مؤكدين حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار بالإضافة إلى دعم ورعاية الطلاب المبتكرين والنوابغ في مختلف التخصصات.

أعضاء الفريق كيرلس ماجد عازر، وبيير سمير وكارين سامح وعبد الرحمن أحمد ويوسف وليد تحت إشراف المهندسة دينا النجار والدكتور محمد سعيد محمد مدير البرامج الهندسية بجامعة بنها الأهلية