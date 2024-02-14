فوز فريق جامعة المنصورة بالمركز الخامس بمسابقة هاكاثون لتمكين ذوي الهم

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن فوز فريق الجامعة بمسابقة «هاكوثون»، لتمكين ذوي الهمم، التي أقيمت بجامعة بنها الأربعاء 14 فبراير.

فوز فريق بجامعة المنصورة بمسابقة هاكوثون بجامعة بنها

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن المسابقة جاءت بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وأكد اهتمام جامعة المنصورة ودعمها لإنجاز طلابها في جميع المسابقات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة مناسبة ومُحفزة على الابتكار والإبداع.

تنمية فكر الطلاب خاصة المبتكرين

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تنمية فكر الطلاب خاصة المٌبتكرين والنوابغ والمٌبرمجين منهم، والعمل على دمج ذوي الهمم من استخدام التكنولوجيا، من أجل مساعدتهم في الاستفادة من التكنولوجيا في المستقبل.

وأضاف أن الفريق شارك به عدد من الطلاب من مختلف أقسام كلية الهندسة والحقوق بجامعة المنصورة وجاءت أسماء الفريق المشارك والفائز كالآتي:

- محمدْ أحمدْ طربايْ طالبَ بالمستوى 200 برنامجِ هندسةِ الذكاءِ الاصطناعيِ

- أيادٍ مدحتْ محمدْ برنامجِ هندسةٍ الميكاترونكسْ

- ماجدْ ياسرْ إبراهيمْ طالبَ برنامجُ هندسةٍ الميكاترونكسْ

- عمارْ منسي رخا طالبَ بقسمِ هندسةِ الاتصالاتِ والإلكترونياتِ

- أحمدْ خالدْ يحيى طالبَ بهندسةِ الميكاترونكسْ

- منهُ هيثمْ أغا طالبةٍ بكليةِ الحقوقِ