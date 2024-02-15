«لسنا في وقت منح الهدايا».. مكتب «نتنياهو» يعلق على خطة أمريكية للاعتراف بفلسطين

علق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطة الأمريكية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، والحديث الدولي حول الاعتراف بفلسطين، قائلًا إنه ذلك ليس الوقت المناسب لمنح الفلسطينيين الهدايا، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المتحدث باسم مكتب بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض الدول العربية تحاول العمل على خطة سلام مع الفلسطينيين، مضيفًا: «ما زلنا في فترة ما بعد الكارثة، نحن نركز على النصر الكامل»، والكارثة تشير إلى عملية السابع من أكتوبر الماضي التي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل وكبدتها خسائر فادحة.

ورفض المتحدث فكرة إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك ليس الوقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا على الفلسطينيين: «إسرائيل لا تزال في فترة ما بعد 7 أكتوبر».

خطة أمريكا وبريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب، وتحدث أيضًا أنه طلب من وزارته بدء العمل على دراسة تأثير الاعتراف الأمريكي بفلسطين، كما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطة قادمة.