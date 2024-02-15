«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا بشأن محاولات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول محاولات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك تحت عنوان «رغم المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية.. حكومة نتنياهو حجر عثرة في طريق السلام».

مساعي دولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأفاد التقرير: «رغم المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على موقفهم المعارض لهذه الفكرة، ويعتمدون على حجج ليس لها أساس من الصحة سوى إجهاض مساعي الأمن والاستقرار».

وأضاف: «نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي، أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع شركائها بالشرق الأوسط لوضع خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتضمن جدول زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن ما وصفه بمفتاح الخطة هو التوصل لوقف إطلاق النار مبدئي بقطاع غزة والمضي قدما في صفقة لتبادل المحتجزين».

رفض حكومة نتنياهو للخطة الأمريكية

وتابع: «وكما كان متوقعا، أثارت الخطة الأمريكية حالة من الرفض داخل حكومة نتنياهو المتطرفة حيث أكد وزير المالية الإسرائيلي أنه لن تتم الموافقة أبدا على تلك الخطة، ولن تتم مكافئة الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس، مطالبا حكومة الحرب الإسرئيلية بمعارضة تلك الخطة».